Lenovo Thinkcentre m720q

Cypress_86
Medlem
●
Hej,
Har en liten smidig PC till salu.
Köpte den på inpuls och har inte någon nytta av den tyvärr. Fungerar fint!
Kan skickas eller så kan man hämta på plats.
SPEC:
Processor
1x 9th Generation Intel® Core™ i5-9400T Processor(Core™ i5-9400T)
Minne
1x 8 GB DDR4-2666
Operativsystem
Windows 10 Pro 64(EN:English,DK:Danish,FI:Finnish,NO:Norwegian,SV:Swedish)
Hårddiskar
1x 256 GB SSD PCIe
Trådlöst nätverk
1x Intel® Wireless-AC 8265 2x2 AC; Bluetooth® 4.2
Portar
1x Global Headset/Mic Audion Jack; Microphone (front); 1 USB 3.0(Type C); 2 High Speed USB 3.1 (front); Ethernet; integrated Display Port; 1 integrated HDMI (back); 2 High Speed USB 3.0; 2 High Speed USB 3.1 (back); DC in
Grafik
1x Intel® UHD Graphics 630
Formfaktor
Tiny
