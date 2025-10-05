Lenovo Thinkcentre m720q

Hej,

Har en liten smidig PC till salu.

Köpte den på inpuls och har inte någon nytta av den tyvärr. Fungerar fint!

Kan skickas eller så kan man hämta på plats.

SPEC:

Processor

1x 9th Generation Intel® Core™ i5-9400T Processor(Core™ i5-9400T)

Minne

1x 8 GB DDR4-2666

Operativsystem

Windows 10 Pro 64(EN:English,DK:Danish,FI:Finnish,NO:Norwegian,SV:Swedish)

Hårddiskar

1x 256 GB SSD PCIe

Trådlöst nätverk

1x Intel® Wireless-AC 8265 2x2 AC; Bluetooth® 4.2

Portar

1x Global Headset/Mic Audion Jack; Microphone (front); 1 USB 3.0(Type C); 2 High Speed USB 3.1 (front); Ethernet; integrated Display Port; 1 integrated HDMI (back); 2 High Speed USB 3.0; 2 High Speed USB 3.1 (back); DC in

Grafik

1x Intel® UHD Graphics 630

Formfaktor

Tiny

Läs hela annonsen här