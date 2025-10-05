Ny speldator budget 20-25k

Esoteric
Hej, jag vill köpa en ny speldator som ska hålla ett par år. Jag har en 4k 32" 240Hz skärm och tanken är att jag vill maxa inställningarna på de spelen jag spelar.
Just nu spelar jag World of Warcraft men kommer kanske spela något annat nytt som kommer.
Jag har byggt det här paketet https://komponentkoll.se/bygg/tUGKj - är det någonting ni tycker jag borde ändra?
Skippa AIO kylaren och extra fläktarna och köp en ID-Cooling A620 istället så sparar du 1500kr som du kan lägga på att få en 9800x3d och lite vettigare moderkort!
