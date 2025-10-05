Flera Windows-appar saknades i min nyköpta Taurus Pro Gaming RTX 5060 - 7600

Köpte en Taurus Pro Gaming RTX 5060 - 7600 från Inet som jag startade upp för första gången nu på eftermiddagen. Och trots att den tog sin lilla tid på sig för att konfigurera dig så var det ändå väldigt mycket som saknades. T ex så fanns inte apparna för skärmklippsverktyget eller för att gå in för inställningarna av Windows-säkerhet installerade, trots att dessa rimligen är en del av de grundläggande apparna för Windows 11.

Det hela löste sig när jag körde Windows Update, då laddade den ner allt som fattades. Men oavsett detta, är detta normalt? Eller finns det risk för att datorn är defekt på något sätt? Aldrig varit med om detta tidigare.