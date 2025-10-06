Forum Ljud, bild och kommunikation Skärmar och TV Tråd

Skärm utan hörlursuttag?

Skärm utan hörlursuttag?

Jag funderar på att investera i en ny skärm men det är inte alla skärmar som har hörlursuttag märker jag. I dagsläget har jag min PC, Switch samt diverse andra prylar kopplade via HDMI/Displayport till min skärm, som i sin tur har hörlursuttag som går till två högtalare. Min fråga är alltså, hur ska man tänka här om skärmen är utan hörlursuttag? Hur ska jag få till ljudet på ett vettigt sätt?

Vad du behöver är en HDMI audio extractor.
https://noerdic.se/products/nordic-8k60hz-hdmi-matrix-switch-...

Körde sån setup i flera år, inga problem alls.

