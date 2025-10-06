Störigt problem med "dubbla skärmar" eller mer en till TV och en till ljud.

Har en HTPC med ett nytt moderkort med Intel Graphics endast för Kodi för att spela upp HEVC 10 bits HDR filer med,

Funkar fint, avkodar bra o funkar som de ska.

Dock måste jag splitta bilden från moderkortet: HDMI till LG TV och Display Port till Ljudet i min receiver för att få ut lossless 7.1 ljud. Jag måste göra så här för min receiver stöder inte HDR, endast 4K.

Problemet:

Jag sätter skärm 2 som min LG TV, sedan väljer jag "utvidga dessa skärmar" och sätter skärm 1 till min receiver.

Väljer så klart skärm 2 som primär.

Bild funkar 4K HDR till min LG OLED, och ljud funkar i 7.1 till min receiver.

Stänger av datorn, senare när jag startar den, så bråkar den med att välja min receiver som primär skärm, och då måste jag stänga av receivern, starta om datorn, då kommer jag in så jag ser bilden, men måste sen åter igen ställa in min receiver som skärm 2 o hela proceduren igen, ställa om ljudet så min receiver får 7.1 ljud, osv osv... sen funkar de fint igen, ,,,,, tills,,, jag stänger av datorn.

Alltså om jag sätter skärm2 till primär, så ska väl datorn komma ihåg de till nästa start. och minnas att skärm 1 är receivern och även sköter ljudet..

Tips?

Har provat att istället för "utvidga dessa skärmar" välja "duplicera" men de gör saken värre... för då får jag ingen HDR via Kodi.

Jag måste ha dubbla skärmar då den ena är till bild o den andra till ljud ju..

Även provat att enbart starta TV, sätta igång datorn, sen sätta igång receiver, och vända på ordningen, inget funkar, även provat att bara starta datorn först, sen sätta på TV och receiver i bägge ordningarna, ingen luck !!!

Vad göra, de funkar ju bra när allt är inställt o sparat, sen blir de knas vid omstart.

(Har så här på en annan dator med RX 580 grafikkort, HDMI 1 till LG TV och HDMI 2 till receiver, de funkar även omstart)