Byta disk utan att tappa Windowslicensen?

Har en äldre släkting som, precis som många andra, kommer behöva göra sig av med en gammal men fullt fungerande dator eftersom de behöver köra Windows för en nischprogramvaras skull.

För någon som inte använt det systemet privat sedan man skrev in 25-teckens nycklar manuellt:

När man köper en maskin från exempelvis Inrego, så är den förladdad med Windows 11. Jag antar att det är kopplat till OEM-licensen som tillverkaren betalat Microsoft för när maskinen ursprungligen tillverkades och såldes?

Om man behöver byta systemdisk i en sån dator för att det helt enkelt behövs mer lagring än vad som finns tillgängligt genom säljaren; vad är "rätt" sätt att se till att man får med sig licensen till den nya disken? Eller lagras licensen inte längre i/med operativsystemet?