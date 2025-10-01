Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Windows 11 25H2 ute nu

Melding Plague

Windows 11 25H2 ute nu

Microsoft har släppt årets ”stora” systemuppdatering till allmänheten.

Läs hela artikeln här

Medlem

Windows 11 24H2 med nytt namn? Har faktiskt inte förstått skillnaderna alls, bortsett från eventuellt en ny feature eller två (hej ViVeTool).

Allt känns mest same-same sett till uppdateringsfilerna?

Medlem

För ett par dagar sedan uppdaterade jag min Dell Inspiron 660S utan TPM 2 med Rufus till 25H2 och det gick bra men tog 5 timmar. Allt verkar fungera med Windows 11 nu.

Medlem

Inget hos mig ännu i Windows update på min stationära dator, men där har jag inte heller Get Windows updates as soon as they're available for your device aktiverad

Stationär PC: Chassi: Phanteks Enthoo EVOLV ATX MB: MSI B550 Gaming Plus CPU: AMD Ryzen 7 5700X Kylning: Noctua NH-U12S GPU: Sapphire Radeon RX 9060 XT Pulse 16GB VRAM. RAM: Corsair Vengeance LPX Black 32GB 3600MHz NVMe: 2st Kingston A2000 SSD: Intel 520 180GB och Intel 530 240GB HDD: WD Green 1TB, Toshiba 640GB samt fler HDD PSU: Corsair RM750X. Mobila enheter Mina Androidenheter och Dell Latitude 5400.

Medlem

Windows 11 2025-uppdatering l Version 25H2
https://www.microsoft.com/sv-se/software-download/windows11

"The following statement is false: The previous statement is true! Welcome to our corner of the universe"

Medlem

Inget här ännu. Tackar Microsoft än en gång för en stor uppdatering utan att behöva betala pengar

Medlem

Det första jag gör nuförtiden är att stänga av Windows update på alla mina datorer med Windows vid såna här updates.

Att ha koll på vad en update gör är ju på ren rutin. Att dom fungerar bra eller inte är ju rena lotteriet. Ju mer kritiskt system ju viktigare är det.

Jag pluggar och till det använder jag datorer, och har inte tid för trubbel.

Dualbot, w10, Ubuntu, 2600k

Medlem
Skrivet av walkir:

Windows 11 24H2 med nytt namn? Har faktiskt inte förstått skillnaderna alls, bortsett från eventuellt en ny feature eller två (hej ViVeTool).

Allt känns mest same-same sett till uppdateringsfilerna?

Det är nästan ingen skillnad om man hållit sig uppdaterad och inte har en Copilot+ PC. Alla uppdateringar har redan rullats ut till 24H2 så det som blir upplåst med uppdateringen är Copilot+ funktioner. Annars blir skillnaden att PowerShell 2.0 försvinner.

Medlem

Heja Windows!
30% av koden skrivit av AI och vi är Beta testarna.

NCASE M2 SFF bygge

Medlem

Oj tack vetja gamla goda service pack ala Windows 7, då hände det grejer och bra saker… idag känns det lite som ett lotteri om datorn kommer starta upp igen efter en uppdatering.

Desktop|Intel i5 12600|Asus Prime B760 Plus|Nvidia RTX 3070|Corsair DDR5 2x16GB|1TB M.2/1TB SSD
Mouse|Logitech G Pro|Keyboard|Xtrfy K4|Monitor|Asus PG279QM|Asus PG279QZ
Laptop|HP ProBook 4320s I3|525GB SSD|4GB DDR3|NAS|Synology 412+ 30TB
Phone|iPhone 13 128GB|Tab|Mi Pad 4 64GB|HTPC|Google TV|Server|Intel Nuc

Medlem
Skrivet av Slacker2:

För ett par dagar sedan uppdaterade jag min Dell Inspiron 660S utan TPM 2 med Rufus till 25H2 och det gick bra men tog 5 timmar. Allt verkar fungera med Windows 11 nu.

Jag får ej den, eller har du aktiverat Hämta Windows-uppdateringar så snart de är tillgängliga för din enhet?
Jag kör bara vanliga windows update och då får man ej denna alltså?
Mvh

Msi X870E Tomahawk
9800X3D
4080 Super
42 LG OledC4

Medlem
Skrivet av gbgjocke:

Jag får ej den, eller har du aktiverat Hämta Windows-uppdateringar så snart de är tillgängliga för din enhet?
Jag kör bara vanliga windows update och då får man ej denna alltså?
Mvh

Detta är vanligt, de rullas ut, kan ta upp till någon månad, vill du ha den idag och inte fått alternativet måste du installera från iso.

Speldator: Ryzen 7800X3D, 64GB DDR5, RTX 5090
Server: i7-8700k, 32GB DDR4, RTX2080
Steam deck, Rog Ally + de fiesta konsoler.

Medlem
Skrivet av DasIch:

Det är nästan ingen skillnad om man hållit sig uppdaterad och inte har en Copilot+ PC. Alla uppdateringar har redan rullats ut till 24H2 så det som blir upplåst med uppdateringen är Copilot+ funktioner. Annars blir skillnaden att PowerShell 2.0 försvinner.

Sant, WMI är också borta numera vad jag vet.

Medlem
Skrivet av Tenerezza:

Detta är vanligt, de rullas ut, kan ta upp till någon månad, vill du ha den idag och inte fått alternativet måste du installera från iso.

Ok tack för info:)

Msi X870E Tomahawk
9800X3D
4080 Super
42 LG OledC4

