Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.
Windows 11 25H2 ute nu
Slacker2
Medlem
●
jnsson
Medlem ★
●
Visa signatur
Stationär PC: Chassi: Phanteks Enthoo EVOLV ATX MB: MSI B550 Gaming Plus CPU: AMD Ryzen 7 5700X Kylning: Noctua NH-U12S GPU: Sapphire Radeon RX 9060 XT Pulse 16GB VRAM. RAM: Corsair Vengeance LPX Black 32GB 3600MHz NVMe: 2st Kingston A2000 SSD: Intel 520 180GB och Intel 530 240GB HDD: WD Green 1TB, Toshiba 640GB samt fler HDD PSU: Corsair RM750X. Mobila enheter Mina Androidenheter och Dell Latitude 5400. Citera om du vill ha ett garanterat svar från mig
sp1k3n
Medlem ★
●
Visa signatur
"The following statement is false: The previous statement is true! Welcome to our corner of the universe"
Belgaar
Medlem ★
●
Modellören
Medlem ★
●
Visa signatur
Dualbot, w10, Ubuntu, 2600k
DasIch
Medlem ★
●
ZyntaX
Medlem ★
●
Visa signatur
bärplockaren
Medlem ★
●
Visa signatur
Desktop|Intel i5 12600|Asus Prime B760 Plus|Nvidia RTX 3070|Corsair DDR5 2x16GB|1TB M.2/1TB SSD
Mouse|Logitech G Pro|Keyboard|Xtrfy K4|Monitor|Asus PG279QM|Asus PG279QZ
Laptop|HP ProBook 4320s I3|525GB SSD|4GB DDR3|NAS|Synology 412+ 30TB
Phone|iPhone 13 128GB|Tab|Mi Pad 4 64GB|HTPC|Google TV|Server|Intel Nuc
gbgjocke
Medlem
●
Visa signatur
Msi X870E Tomahawk
9800X3D
4080 Super
42 LG OledC4
Tenerezza
Medlem ★
●
Visa signatur
Speldator: Ryzen 7800X3D, 64GB DDR5, RTX 5090
Server: i7-8700k, 32GB DDR4, RTX2080
Steam deck, Rog Ally + de fiesta konsoler.
gbgjocke
Medlem
●
Visa signatur
Msi X870E Tomahawk
9800X3D
4080 Super
42 LG OledC4