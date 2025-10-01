Windows 11 25H2 ute nu

Det första jag gör nuförtiden är att stänga av Windows update på alla mina datorer med Windows vid såna här updates.

Att ha koll på vad en update gör är ju på ren rutin. Att dom fungerar bra eller inte är ju rena lotteriet. Ju mer kritiskt system ju viktigare är det.

Jag pluggar och till det använder jag datorer, och har inte tid för trubbel.