Ny mini-ITX dator budget 20-25k för gaming

Tjena!

Är sugen på att börja spela på pc igen efter flera års uppehåll med konsol-gaming. Kommer endast användas för gaming och surfande (säkert samtidigt) -- vill lira spel som BF6, Total War Warhammer 3 och Cyberpunk i 1440p på höga inställningar.

Pga liten yta så är jag sugen på ett mini-ITX bygge. Har kikat på Deepcool CH170 som jag är rätt fast vid, även kikat på Fractal Design Mood men har läst att den har kasst luftflöde så är inte så sugen på den. Finns det andra chassin är jag öppen för de också, men inte större än CH170 (kan tumma med några centimeter). Har budget på ca 20-25k, men får se om jag kanske kan vänta till black friday om det blir några reor.

Byggt ihop detta -- är det något som sticker ut eller jag borde byta till? Verkar ju finnas mycket fetare CPUs men osäker på hur värda dom är för mitt use case. Kanske inte rätt forumdel men hade också kikat på denna skärm till: https://www.inet.se/produkt/2226077/lg-27-ultragear-27gs85q-n... -- om det skulle vara relevant

Tack på förhand!

https://komponentkoll.se/bygg/vHtYF