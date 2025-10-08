Dela PC mellan två byggnader?

Har en rejäl dator som jag vill kunna använda i två olika delar av gården. Det finns fiber mellan byggnaderna (fn 10G).. I ena rummet kör jag VR spelrigg (så ingen fördröjning får förekomma), i det andra gör jag CAD/CAM-jobb. Det används aldrig samtidigt, men jag vill slippa köpa en till dyr dator.

Finns det något smart sätt att ”dela” datorn mellan rummen?