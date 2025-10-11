Återanvända komponenter till nybygge.

Har en färdigbyggd HP Pavilion TG01-2814no som krånglar och inte riktigt hänger med längre trots helt okej specs. Funderade först på att eventuellt uppgradera delarna i datorn men med tanke på hur den är byggd så har det alternativet fallit bort, men tänker att delar kanske går att återanvända!

Komponenterna är följande

400w PSU (nej)

Intel i5-11400 (återanvändbar?)

NVIDIA RTX 3060 (har problem så kommer ej användas)

16 GB DDR4 RAM (återanvändbart?, men vill köpa till mer)

Samt en 2TB Samsung SSD som sattes in Jan-24 och kanske 2 fläktar som är bytta höst-23

Även Windows licensen borde gå att använda

Sparar isåfall in på CPU, SSD, (delvis) RAM, fläktar.

Nackdelen är ju att man bygger med DDR4, vilket kanske blir lite outdated 2026

Samt att jag ej vet från vilken komponent i denna burk mina problem kommer från, så risken är att jag ev drar med problem in i nya burken.

Ska jag bygga med helt nya delar hamnar det runt 15-18k vilket svider lite väl i plånboken, sparar ändån in en del på att bygga med äldre komponenter men är det värt det in the long run tro?