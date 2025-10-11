Återanvända komponenter till nybygge.

Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Har en färdigbyggd HP Pavilion TG01-2814no som krånglar och inte riktigt hänger med längre trots helt okej specs. Funderade först på att eventuellt uppgradera delarna i datorn men med tanke på hur den är byggd så har det alternativet fallit bort, men tänker att delar kanske går att återanvända!

Komponenterna är följande
400w PSU (nej)
Intel i5-11400 (återanvändbar?)
NVIDIA RTX 3060 (har problem så kommer ej användas)
16 GB DDR4 RAM (återanvändbart?, men vill köpa till mer)
Samt en 2TB Samsung SSD som sattes in Jan-24 och kanske 2 fläktar som är bytta höst-23
Även Windows licensen borde gå att använda

Sparar isåfall in på CPU, SSD, (delvis) RAM, fläktar.

Nackdelen är ju att man bygger med DDR4, vilket kanske blir lite outdated 2026
Samt att jag ej vet från vilken komponent i denna burk mina problem kommer från, så risken är att jag ev drar med problem in i nya burken.

Ska jag bygga med helt nya delar hamnar det runt 15-18k vilket svider lite väl i plånboken, sparar ändån in en del på att bygga med äldre komponenter men är det värt det in the long run tro?

Vad är det som krånglar?
Tror ärligt det är bättre att försöka lösa problemet, annars är det som du själv säger risk att man flyttar med problemet istället.

Återanvända cpu bygger då även på att du återanvänder moderkortet, annars får du söka efter ett begagnat moderkort med sockel 1200.
Vill du utöka minnet bör du isf köpa nya stickor som inte paras med dom gamla, skall man para med dom gamla gäller det att hitta rätt minne eftersom det kan bli problem om dom inte har samma spec med timing osv.

Windows licensen tror jag inte kan flyttas om du byter moderkortet, det brukar vara OEM licenser på den typen av datorer och den är knuten till den datorn och mer exakt moderkortet.

3060 o ssdn är det enda brukbara. Då 3060 är kasst, ja då utgår den.
Jag hade helt klart försökt få bukt med den och lagt ut den på blocket 5000kr. Så du får det till ditt nya bygge istället för att återanvända delar.

Ah okej då vart den iden också lite körd xD Googlade runt och det var ju näst intill omöjligt att hitta moderkort, ändån inte så gammal processor så trodde de skulle vara enklare.

Problemet är att jag inte riktigt vet vad som är fel i nuvarande burken, den bara börjar totalfrysa ibland. Felsökt det mesta som google sagt åt mig att göra, körde tillslut LatencyMon och fick fram felmeddelande där, men ej kommit fram till någon lösning.
Sen slutar fläktarna på grafikkortet att funka så fort det kommer minsta lilla damm på dem (eller när dem vill) men det är ett mindre problem.

Det är med stor sannolikhet inget fel på burken. Windows som är kokt. Ominstallation kan mycket möjligt fixa det.
Annars öppna o rengör fläktar / kylflänsar ifrån dam.

När GPUn började strula var vi på den lokala lilla datorbutiken och han kunde inte direkt göra något åt problemen på kortet, fläktarna lever sitt egna liv och ibland lägger av. Så känns inte riktigt som den är värd så mycket, speciellt inte om man dessutom plockar ut SSDn. Sen får jag inte riktigt bukt med resten av problemen, som kommit nu på senaste.

Jag har ominstallerat windows, funkade ej tyvärr. Har blåst ut hela datorn också såklart, flera ggr.

Hittills har man kunnat flytta Windows-licensen till ett nytt moderkort genom att först koppla det till Microsoft-kontot och sen logga in på det kontot på den nya datorn. Men då gäller det naturligtvis att du inte har den aktiv på två datorer samtidigt.

