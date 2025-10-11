Forum Övrigt Övriga ämnen Underhållning Tråd

Söker statist

Medlem

Söker statist

Nu är detta kanske helt fel hemsida och forum att fråga i haha, men eftersom det har med "spel" att göra så kanske någon är intresserad! Kommer kolla på lite mer riktiga filmställen med.

Det är så att jag spelar in lite filmer för ett spel, så som i Red Alert, alltså FMVs. I morgon skall vi spela in sista scenen är det planerat, fast en av statisterna som spelar en agent har blivit sjuk och kan ersättas (det går att spela in utan denna rollen, men det blir lite sämre). Så nu är frågan i princip om någon vill spela en gubbe i svart kostym, slips, solglasögon, som i filmen MIB typ.

Man behöver bara gå bakom två andra och sedan göra väldigt lite rörelse, man kommer inte prata eller så.
Det enda kravet, vilket inte är så lite nuförtiden, är att personen inte har skägg, kort hår, inga synliga tatueringar, inga ringar eller något sådant som syns, det är nog bra om man är ungefär 1,7M eller mer. Att man har en svart kavaj, svart slips, vit skjorta och ett par neutrala solglasögon.

Lite kort varsel, måste filmas i morgon söndag vid 13-14 tiden nära Kista. Spelet är sedan ett retro FPS-agentspel, som har FMVs i början och slutet av spelet, detta är slutfilmen, då antagonisten blir skjuten.

PMa mig om någon vill, det kan vara mer än en, det kan gå flera runt personerna som skall spela "pratrollerna". Eller det kan inte vara för många kom jag på, för vi har bara sådana agent-hörsnäckor till ett par.

Här är ett story board så man kan se.
https://zfight.com/misc/images/storyboard1.gif

Kvalitén på detta kommer var åt gymnasiehållet kan jag säga direkt.

gotta go fast

Medlem

Är inte aktuell som kandidat, men jag vill bara tipsa om att om ni ska filma utomhus, så meddela polisen att ni gör det. Folk har en tendens att ringa polisen om de ser folk springa omkring med vapenliknande föremål. Det händer titt som tätt att filminspelningar får besök av poliser med dragna vapen...

Moderkort: Gigabyte X570 Aorus Master | CPU: AMD Ryzen R9 5900X | CPU-kylare: Noctua NH-D15 chromax.black | RAM: Corsair Vengeance LPX 64 GB (4x16) DDR4-3600 CL18 | GPU: Gigabyte RTX 4080 Eagle OC | SSD: 2 x Samsung 970 EVO Plus 1 TB NVMe + Kingston A400 480 GB + Samsung QVO860 1 TB | PSU: EVGA SuperNOVA G2 1000 W Gold | Chassi: Lian Li O11 Dynamic XL | Skärm: BenQ PD3200U @ 3840x2160 + ASUS ROG Strix XG32VQ @ 2560x1440 | Tangentbord: Corsair K68 RGB Cherry MX Red | Mus: Logitech MX Master 2S

Medlem

Japp! Har verkligen tänkt på det med haha
Finns inga vapen eller så, det är off camera, man ser inget och lägger ljud i efterhand.

gotta go fast

