3060ti, Seasonic Focus. Äldre chassi.

Hej!

Säljer 3060ti, Seasonic Focus GX850

Saknar cirka 50% av kablarna till nätagget, så det har bara en pci-e kabel.

Grafikkort och Nätagg är båda i mycket gott skick.

Har också ett äldre chassi, Fractal tror jag det är. 300 vill jag ha för det.

Budstart 1800 på GPU.
Budstart 500 på PSU.

Skickas ej.

Ryzen 7 5800x, 32gb Corsair Vengeance PRO, Powercolor Radeon RX7800XT Red Devil Limited Edition.

Nytt bud: 1 600 kr + upphämtning för 3060Ti
Gå till annonsen för att lägga ett bud.
FD North TG W | 5600X | ROG Strix B550-F GAMING | Samsung nvme 1TB | 32GB 3200MHz | 2060S 8GB (Musikprodd)
MBA M1 8GB 256GB (Jobb)

