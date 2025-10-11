3060ti, Seasonic Focus. Äldre chassi.

Fraggle1988
Medlem
●
Ryzen 7 5800x, 32gb Corsair Vengeance PRO, Powercolor Radeon RX7800XT Red Devil Limited Edition.
Hej!
Säljer 3060ti, Seasonic Focus GX850
Saknar cirka 50% av kablarna till nätagget, så det har bara en pci-e kabel.
Grafikkort och Nätagg är båda i mycket gott skick.
Har också ett äldre chassi, Fractal tror jag det är. 300 vill jag ha för det.
Budstart 1800 på GPU.
Budstart 500 på PSU.
Skickas ej.
