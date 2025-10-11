3060ti, Seasonic Focus. Äldre chassi.

Hej!

Säljer 3060ti, Seasonic Focus GX850

Saknar cirka 50% av kablarna till nätagget, så det har bara en pci-e kabel.

Grafikkort och Nätagg är båda i mycket gott skick.

Har också ett äldre chassi, Fractal tror jag det är. 300 vill jag ha för det.

Budstart 1800 på GPU.

Budstart 500 på PSU.

Skickas ej.

