Fråga om esim

Hallå,
Jag försöker begripa detta med esim. Har en personlig telefon med simkort (sim2), och en jobbtelefon med simkort (sim1). Jag skulle vilja ha ett esim2 på jobbtelefonen så att jag kan ta emot och ringa både privata och jobb-relaterade samtal på den. Den personliga telefonen skulle jag ha med mig men hålla avstängd på jobbet. När jag lämnar jobbet så slår jag av jobbtelefonen och på den personliga telefonen.

Givet att telefonerna och operatörerna möjliggör esim, är detta praktiskt möjligt att åstadkomma?

Du lär isåfall behöva ett tvillingabonnemang, tror inte man kan ha ett extra simkort utan det (esim eller inte). Så förutsatt att din operatör erbjuder det via esim så är det iaf tekniskt möjligt att göra det du vill.

Jag har haft liknade funderingar och frågade Telenor om hur deras e sim fungerar, de inaktiverar det fysiska simkortet "permanent" när man aktiverar e sim så man kan själv inte på nått snabbt och enkelt sätt växla mellan fysiskt och e sim utan behöver gå igenom processen att beställa nytt simkort för att byta från e sim till fysiskt sim igen.
Det du vill göra skulle alltså bli omständligt åtminstone hos Telenor.

Jag har kört två SIM i min iPhone SE 2020 sedan jag skaffade den, i mitt fall ett fysiskt SIM och ett eSIM, så det är nog mer en fråga om vad din telefon klarar. I mitt fall är abonnemangen från Telia respektive 3, och betalar ingenting till endera för att ha dubbla SIM/eSIM/abonnemang i telefonen, det är några gamla boomer-grejer som gällde förr i tiden.

Koppla bort eller vidarekoppla ena numret till telefonsvarare är en knapptryckning på telefonen, men de fungerar annars parallellt.

Precis, esim i sig löser inte att göra det TS efterfrågar, det är väl i princip samma situation som med vanliga sim.

Det som krävs är väl kombinationen:

  • Operatören måste tillåta flera aktiva simkort (oavsett fysiskt eller esim), som standard görs ju detta inte nödvändigtvis av alla operatörer iaf, men har ju förekommit som extratjänst med namn så som "tvillingkort"

  • Telefonen där du vill ha båda abonnemangen tillgängliga måste stöda att faktiskt använda två sim (oavsett sim/esim), kallas ibland "dual sim" eller liknande

Jag är lite osäker på varför man svarar utan att ha kollat hur det är? Öka inläggs-räknaren ett snäpp...? 🙄

Det går att ha dubbla SIM, förutsatt att telefonen stödjer det. Antingen som jag kör; ett fysiskt och ett eSIM, eller två fysiska SIM, eller två eSIM. iPhone 13 och nyare kan använda två eSIM samtidigt istället för fysiska SIM-kort, samt att man kan ha fler eSIM vilande i telefonen att växla mellan.

Operatörslåsningar försvann hos de stora operatörerna i Sverige 2013-2014, så det vore inte aktuellt även om operatören hade haft något inflytande över det.

Men det är ju inte frågan om hurvida det går att ha dubbla sim, utan att ha simkort från samma abonnemang i två telefoner. Och då behövs någon form av tvillingabonnemang.

Alternativet är ju att göra som du gör, köra en telefon med både privat- och jobbsim (som TS vill göra med jobbtelefonen) och sen helt slopa den privata fysiska telefonen.

skippa 1 telefon helt och kör båda sim i samma lur hela tiden.

Kul attityd...

Det är klart att operatören styr över hur många sim (oavsett typ) som är kopplade till abonnemanget?

Syftade på precis denna typ av begränsning (eftersom TS ville ha det en abonnemanget i två telefoner, utöver att ha två sim i en av telefonerna):

Ja, tyvärr är det upp till operatören hur de vill göra. Jag har Tele2 och där har jag kunnat ringa in till Tele2 och bett dom återaktivera mitt fysiska SIM-kort vilket har gått utan problem. Man får kolla upp hur det är med den operatör man har

