Hjälp mig förstå pcie gen speeds gpu och/eller m2 (ASUS ROG Strix X870-I Gaming WIFI)

Hej jag tänkte ge mig på ett SFF-bygge på äldre dagar och har bestämt att ASUS ROG Strix X870-I Gaming WIFI verkar minst dåligt för mig, lite onödiga grejer men gör annars allt rätt.

ASUS ROG Strix X870-I Gaming WIFI

https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=13801323

Jag har sett att vissa moderkort, nämns det att man kan köra ANTINGEN GPU eller M2 på pcie gen5 speeds. På ett asrock kort stod det att körde man en gen5 m2'a så går pcie'n ner till gen4 och x8 istället för x16. Detta har jag inte sett nämnas kring detta kort men hur vet man?

Jag kommer inledningsvis bygga med ett 3090 och en gen4 m2 men om det finns nytta av en gen 5 m2 kanske jag uppgraderar så småningom - jag har aldrig riktigt satt mig in i hur det funkar med pcie-lanes och gen-speeds och x16 vs x8. Men är ju bra att veta, och finns det ingen teoretisk möjlighet att köra gen5 sparar jag ju rätt mycket pengar på att köra gen4 istället.

Hur ser jag om den kör både gpu och m2 på gen5 eller antingen eller? Hur stor skillnad är det att köra gpu i gen5 vs gen4, x16 vs. x8? Lutar åt ett 5090 så småningom och detta bygge är främst för 3d-simuleringar och renderingar så det kommer skyfflas många gig ofta till vramens kapacitet och tuggas långa sessioner där data ska in och ut ur vram.

Som sagt inte så insatt på just pcie lanes och moderkortsarkitektur så om någon ids förklara lite pedagogiskt vore det toppen, och om det är något jag missar här. Tack på förhand.