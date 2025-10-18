Forum Datorkomponenter Processorer, moderkort och minnen Övrigt Tråd

Budgetbygge, amd eller Intel?

Budgetbygge, amd eller Intel?

Undrar lite hur folk hade tänkt för ett budget bygge för runt 6-8tkr gällande att köra Intel eller amd.
Att få ett lga 1700 moderkort med ddr5 verkar vara lättare än att få ett säg b650 moderkort. Ett am4 bygge kan ju vara prisvärt men skulle vilja ha möjligheten att uppgradera i framtiden om det behövs.

Just nu tänker jag spontant lga1700 med säg en 13400f prolle. Detta då begagnat.
Som komplement är jag inne på ett arc b580 och nått 650-750w Psu.
Bygget gäller väl främst att köpa begagnat för att komma undan så billigt som möjligt.

Hur hade ni resonerat och vad hade ni letat efter för komponenter?

Jag hade kört på ett 7600x bygge på AM5 om du vill uppgradera i framtiden även om jag oftast förespråkar att det är bättre sälja hela burken när man vill uppgradera och bygga en ny

https://komponentkoll.se/bygg/JXCdt

Något sånt här plus ett beggat grafikkort, typ 3060ti eller 3070 för 1.7-2k

psu och cpu kylare är placeholder
https://www.webhallen.com/se/product/369738-Thermalright-TR-T...
Sök på Amazon "Thermalright Assassin X 120 SE CPU Air Cooler, AX120 SE, 4 Heatpipes, TL-C12C PWM Silent Fan CPU Cooler with S-FDB Bearing, for AMD AM4/AM5 Intel 1700/1150/1151/1200"
Den kostar 209kr.

Ser stabilt ut, tänkte knappt på att man kunde få nya delar till de priset

