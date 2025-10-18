Budgetbygge, amd eller Intel?

Asus tuf 9070xt deshrouded, 7800x3d, 32gb Kingston fury, 650b asus tuf gaming wifi+, peerless assasin, phanteks xt black, noctua x6, arctic x2
Jag hade kört på ett 7600x bygge på AM5 om du vill uppgradera i framtiden även om jag oftast förespråkar att det är bättre sälja hela burken när man vill uppgradera och bygga en ny
https://komponentkoll.se/bygg/JXCdt
Något sånt här plus ett beggat grafikkort, typ 3060ti eller 3070 för 1.7-2k
psu och cpu kylare är placeholder
https://www.webhallen.com/se/product/369738-Thermalright-TR-T...
Sök på Amazon "Thermalright Assassin X 120 SE CPU Air Cooler, AX120 SE, 4 Heatpipes, TL-C12C PWM Silent Fan CPU Cooler with S-FDB Bearing, for AMD AM4/AM5 Intel 1700/1150/1151/1200"
Den kostar 209kr.
§ 11 - MOD
Skrivet av GigaGaming:
Ser stabilt ut, tänkte knappt på att man kunde få nya delar till de priset
Asus tuf 9070xt deshrouded, 7800x3d, 32gb Kingston fury, 650b asus tuf gaming wifi+, peerless assasin, phanteks xt black, noctua x6, arctic x2
