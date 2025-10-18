Budgetbygge, amd eller Intel?

Undrar lite hur folk hade tänkt för ett budget bygge för runt 6-8tkr gällande att köra Intel eller amd.

Att få ett lga 1700 moderkort med ddr5 verkar vara lättare än att få ett säg b650 moderkort. Ett am4 bygge kan ju vara prisvärt men skulle vilja ha möjligheten att uppgradera i framtiden om det behövs.

Just nu tänker jag spontant lga1700 med säg en 13400f prolle. Detta då begagnat.

Som komplement är jag inne på ett arc b580 och nått 650-750w Psu.

Bygget gäller väl främst att köpa begagnat för att komma undan så billigt som möjligt.

Hur hade ni resonerat och vad hade ni letat efter för komponenter?