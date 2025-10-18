Sony 77" A80K 4K OLED Smart TV (2022) eller 77'' LG OLED AI B4 4K Smart TV 2024 vilken ska man köpa?

Kollar man på Rtings, vilket är något jag litar på mer än någon random här.

Sony, bra överlag och som de flesta moderna OLED så får den toppbetyg i alla tester, lite stutter i filmer, antar att de menar 24fps, skulle slänga skiten på soptippen om det hände mig men det är bara jag och är petig med stutter/judder.

LG B4, antar att bara för att de smäller på AI på din modell så blir inte panelen bättre, något är fel med denna modell som gör att rörliga bilder och ljusstyrka är skit.