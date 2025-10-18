Forum Ljud, bild och kommunikation Skärmar och TV Tråd

Sony 77" A80K 4K OLED Smart TV (2022) eller 77'' LG OLED AI B4 4K Smart TV 2024 vilken ska man köpa?

1
Just nu kan man få en Sony 77" A80K 4K OLED Smart TV (2022) för 14497 kr

En 77'' LG OLED AI B4 4K Smart TV 2024 kan man få för 12825 kr

Kanske LGn är det bättre valet? Billigare och nyare? Har dom samma panel?

Kollar man på Rtings, vilket är något jag litar på mer än någon random här.

Sony, bra överlag och som de flesta moderna OLED så får den toppbetyg i alla tester, lite stutter i filmer, antar att de menar 24fps, skulle slänga skiten på soptippen om det hände mig men det är bara jag och är petig med stutter/judder.

LG B4, antar att bara för att de smäller på AI på din modell så blir inte panelen bättre, något är fel med denna modell som gör att rörliga bilder och ljusstyrka är skit.

Jaha kanske ska vänta till black friday nästa år då. Jag har en 55 LG oled från 2018, den är helt okey. Kanske ska kolla in mini led nästa år också, TLCS topp modeller lär ju säljas till bra priser då....

1
