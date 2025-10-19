Steam deck oled/rog ally z1e/x eller liknande

dixonk
Medlem ★
●
Hallå!
Letar efter handhållen dator
Steam deck oled 4000~ lite osäker kring pris här men omkring
Rog ally z1e 3000kr
Rog ally x 5500kr
Eller annan bättre handhållen msi claw/liknande men ej vanlig steam deck
Hämtar gärna omkring gbg vardag innan kl 2 (ensamstående) så svårt efter arbetstid men går annars helg men kan tänka mig frakt
Önskar snabb och smidig affär
Må gott
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.