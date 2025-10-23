Arc Raiders Deluxe Edition

Minisulan
ASUS RTX 5080 OC Prime
Skärm: LG 32 OLED", Samsung G7 32"
Server:UnRaid OS, Fractal Design Node 804, Asus Sabertooth Gryphon Z97, Intel XEON 1220v3, 32GB DDR3 RAM, 14TB Storage.
Säljer en nyckel till Arc Raiders.
Den som köper behöver ett 50xx kort från Nvidia för att aktivera.
Jag kan INTE hjälpa tlll med aktivering tyvärr.
Kos skickas efter mottagen Swish.
Har skickat PM
MSI PRO X670-P WIFI | AMD Ryzen 7 7800X3D | Corsair Vengeance DDR5 32GB 6000MT/s CL30 | NVMe 250/1000/2000GB | MSI GeForce RTX 4090 VENTUS 3X E 24G OC | MSI MPG A1000G PCIE5 1000W
