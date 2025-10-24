Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Hjälp med värdering

Hjälp med värdering

Hejsan alla. Har en speldator som jag inte använder och funderar på att sälja den. Hade gärna uppskattat hjälp med vad burken kan vara värd. Detta består den av:

AMD Ryzen 7800X3D

Noctua NH-D15S Chromax black

Gigabyte B650E Aorus Pro X USB4

Crucial T700 2TB M.2 NVMe PCle Gen 5

Sapphire Radeon RX 7900 XTX 24GB Nitro+

G.Skill 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz CL30 Trident

Corsair RM1000X Shift 1000W - 80+ Gold Modular

Fractal Design North XL Svart

Tackar för hjälp.

(Edit: glömde cpu fläkt)

