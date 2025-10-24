Hjälp med värdering

Mathis91
Hejsan alla. Har en speldator som jag inte använder och funderar på att sälja den. Hade gärna uppskattat hjälp med vad burken kan vara värd. Detta består den av:
AMD Ryzen 7800X3D
Noctua NH-D15S Chromax black
Gigabyte B650E Aorus Pro X USB4
Crucial T700 2TB M.2 NVMe PCle Gen 5
Sapphire Radeon RX 7900 XTX 24GB Nitro+
G.Skill 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz CL30 Trident
Corsair RM1000X Shift 1000W - 80+ Gold Modular
Fractal Design North XL Svart
Tackar för hjälp.
(Edit: glömde cpu fläkt)
