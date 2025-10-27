Forum Datorer och system Bärbara datorer Support och övrigt Tråd

W 11, Dyker upp bild

W 11, Dyker upp bild

Hej, på min laptop med W11 dyker det upp lite då och då ett meddelande. Se bif. bild. Vad är det och är det något jag kan göra för att bli av med det eller ska det bara få komma och gå?

Du verkar ha en av de nyare Copilot-datorerna med AI-jox? Testa googla på hur du stänger av Recall om det är påslaget för det lär du inte vilja ha påslaget om du inte vet vad det är.

Vad är det du försöker göra, dyker det när som helst eller när du gör nåt speceillt?

Hur som fick dessa tips via google.
https://sv.gov-civil-setubal.pt/discover-methods-to-fix-file-...
https://appuals.com/aixhost-exe-application-exiting/

W11 dyker upp bild

Jag vet inte om jag gör något speciellt, tror det bara dyker upp. Tack bägge två för svar och tips. Jag tittar igenom förslagen under morgondagen.

