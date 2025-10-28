Colyel
Medlem
●
Senast redigerat
Går i tankarna att köpa ny dator och sneglar på att köpa en färdigmonterad! Det som ska spelas är mestadels bf6 i 1440 med helt okej inställningar är tanken! Har kikat på denna ifrån komplett! Priset för denna utan windows är 22.000. Lite input uppskattas innan man bestämmer sig!
I dagsläget sitter jag på ett 3080 och en amd 5900x, 32gb ram 3600mhz. Kommer det bli märkbar skillnad?
Något som bör bytas ut eller dylikt?
Phanteks XT Pro Ultra Mid Tower (svart)
MSI GeForce RTX 5070 Ti SHADOW 3X OC
AMD Ryzen 7 9800X3D CPU Tray
Phanteks Glacier One 240M25 Komplett Edition
Kingston FURY Beast RGB DDR5 6000MHz 32GB
Kingston NV3 SSD 2TB
Asus B650E MAX GAMING WIFI Moderkort
Phanteks AMP GH 750W Gold PSU
Helt ok, inget som behöver bytas och det är billigare än liknande från Inet.
Helt ok, inget som behöver bytas och det är billigare än liknande från Inet.
Okej! Tack så mycket
Finner du på SweClockers Jobb.
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.