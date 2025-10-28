Går i tankarna att köpa ny dator och sneglar på att köpa en färdigmonterad! Det som ska spelas är mestadels bf6 i 1440 med helt okej inställningar är tanken! Har kikat på denna ifrån komplett! Priset för denna utan windows är 22.000. Lite input uppskattas innan man bestämmer sig!

I dagsläget sitter jag på ett 3080 och en amd 5900x, 32gb ram 3600mhz. Kommer det bli märkbar skillnad?

Något som bör bytas ut eller dylikt?

Phanteks XT Pro Ultra Mid Tower (svart)

MSI GeForce RTX 5070 Ti SHADOW 3X OC

AMD Ryzen 7 9800X3D CPU Tray

Phanteks Glacier One 240M25 Komplett Edition

Kingston FURY Beast RGB DDR5 6000MHz 32GB

Kingston NV3 SSD 2TB

Asus B650E MAX GAMING WIFI Moderkort

Phanteks AMP GH 750W Gold PSU