Home assistant släck lampa olika tid beroende på väder?

Kan man göra en automation i Home Assistant som som släcker lampor olika tid beroende på om det är soligt eller inte.

Tex. har jag gjort en automation som släcker en lampa en timme efter solens uppgång om det är soligt eller halvklart enligt SMHI.

Men jag skulle ju önska att det i samma automation gick att släcka lampa tre timmar efter solens uppgång om det inte är soligt eller halvklart enligt SMHI eftersom det då är mörkare

Det går ju såklart att göra ytterligare en automation som gör detta, men det vore ju snyggast om man fick in det i samma automation.

Såhär ser nuvarande automation ut.