Home assistant släck lampa olika tid beroende på väder?
cheben
Medlem ★
●
Senast redigerat Smartare ideer och tydligare text
Kan man göra en automation i Home Assistant som som släcker lampor olika tid beroende på om det är soligt eller inte.
Tex. har jag gjort en automation som släcker en lampa en timme efter solens uppgång om det är soligt eller halvklart enligt SMHI.
Men jag skulle ju önska att det i samma automation gick att släcka lampa tre timmar efter solens uppgång om det inte är soligt eller halvklart enligt SMHI eftersom det då är mörkare
Det går ju såklart att göra ytterligare en automation som gör detta, men det vore ju snyggast om man fick in det i samma automation.
Såhär ser nuvarande automation ut.
Jag har löst några sådana problem med hjälp av "trigger ID". I ditt fall utlösare ID.
Ha två stycken, en på varje tid. Använd sedan "trigger ID" som ett villkor för byggblock där automationen kan välja spår A eller B (byggblock "choose" eller "välj". I blocken kan du sedan ha villkor som vanligt. Det blir i princip två parallella automationer i en, men mer logiskt ordnade.
Edit:
Ett alternativt sätt är ju att du har en trigger på 1 timmer och en på 3 timmar. Sen har du två villkorsblock enligt
Om tid efter soluppgång < 1 timme 10 minuter OCH fint väder -> slå av.
Om tid efter soluppgång > 1 timme 30 minuter -> slå av
10 minuter och 30 minuter väljer du lite arbiträrt. Det viktiga är att de inte är exakt triggertiden 1 timme för att inte få problem ifall klockan hinner precis rulla förbi en timme (om det änu är 1 timme och 1 sekund). På det sättet kommer lampan slå av med 1 timmes triggern bara vid fint väder, och vid tre timmar alltid slå av, oavsett väderlek.
Finner du på SweClockers Jobb.
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.