Forum Datorer och system Smarta hem Tråd

Home assistant släck lampa olika tid beroende på väder?

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Home assistant släck lampa olika tid beroende på väder?

Kan man göra en automation i Home Assistant som som släcker lampor olika tid beroende på om det är soligt eller inte.

Tex. har jag gjort en automation som släcker en lampa en timme efter solens uppgång om det är soligt eller halvklart enligt SMHI.
Men jag skulle ju önska att det i samma automation gick att släcka lampa tre timmar efter solens uppgång om det inte är soligt eller halvklart enligt SMHI eftersom det då är mörkare

Det går ju såklart att göra ytterligare en automation som gör detta, men det vore ju snyggast om man fick in det i samma automation.

Såhär ser nuvarande automation ut.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Jag har löst några sådana problem med hjälp av "trigger ID". I ditt fall utlösare ID.

Ha två stycken, en på varje tid. Använd sedan "trigger ID" som ett villkor för byggblock där automationen kan välja spår A eller B (byggblock "choose" eller "välj". I blocken kan du sedan ha villkor som vanligt. Det blir i princip två parallella automationer i en, men mer logiskt ordnade.

Edit:

Ett alternativt sätt är ju att du har en trigger på 1 timmer och en på 3 timmar. Sen har du två villkorsblock enligt

Om tid efter soluppgång < 1 timme 10 minuter OCH fint väder -> slå av.
Om tid efter soluppgång > 1 timme 30 minuter -> slå av

10 minuter och 30 minuter väljer du lite arbiträrt. Det viktiga är att de inte är exakt triggertiden 1 timme för att inte få problem ifall klockan hinner precis rulla förbi en timme (om det änu är 1 timme och 1 sekund). På det sättet kommer lampan slå av med 1 timmes triggern bara vid fint väder, och vid tre timmar alltid slå av, oavsett väderlek.

Senast redigerat Smartare ideer och tydligare text
Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar