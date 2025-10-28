Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Sökes: 5090

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Sökes: 5090

Hej,

Letar efter ett RTX 5090 åt en bekant.
Modell spelar mindre roll. Främst intresserad av bra skick och rimligt pris.

PM:a gärna med vad du har och prisförslag.
Kvitto är självklart ett krav.

Allt gott!

Läs hela annonsen här

Visa signatur

7800X3D || 4080S || 32GB || Formd T1

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Gigabyte windforce för 21 990 på Netonnet är inte så illa. Svårslaget pris även om enstaka sämre kort som MSI Ventus går billigare begagnade.

Visa signatur

NZXT H9|MSI 5090 Gaming Trio OC|AMD 9600x|Asus Rog Strix B650E -f|32gb DDR5 6000mhz|Samsung G9 49'|

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Dreas89:

Gigabyte windforce för 21 990 på Netonnet är inte så illa. Svårslaget pris även om enstaka sämre kort som MSI Ventus går billigare begagnade.

Gå till inlägget

Ja, det är svårslaget.. Han har dock svårt att vänta tills dess

Visa signatur

7800X3D || 4080S || 32GB || Formd T1

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar