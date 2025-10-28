Sökes: 5090

mkrl
Hej,
Letar efter ett RTX 5090 åt en bekant.
Modell spelar mindre roll. Främst intresserad av bra skick och rimligt pris.
PM:a gärna med vad du har och prisförslag.
Kvitto är självklart ett krav.
Allt gott!
Gigabyte windforce för 21 990 på Netonnet är inte så illa. Svårslaget pris även om enstaka sämre kort som MSI Ventus går billigare begagnade.
Gigabyte windforce för 21 990 på Netonnet är inte så illa. Svårslaget pris även om enstaka sämre kort som MSI Ventus går billigare begagnade.
Ja, det är svårslaget.. Han har dock svårt att vänta tills dess
