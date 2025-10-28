Forum Datorkomponenter Tangentbord, möss och övrig kringutrustning Tråd

Någon som köpt Qpads nya möss?

1
Medlem

Någon som köpt Qpads nya möss?

Som rubriken lyder, har någon av er köpt Qpads nya möss? Och vill dela med sig av upplevelsen.

Hittar inget på YouTube om dom och bara några sponsrade inlägg på TikTok. Vill ju hoppas att grejerna är bra då dom gjorde bra prylar förr i tiden!

Har mest kikat på mark 3 & 5R modellen.

Väl mött!

Slaget: Team SweC

Gick inte Qpad i konkurs eller något?

