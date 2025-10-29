MSI lanserar RTX 5050 för riktigt små chassin

Skrivet av jOnÄTÄn: Det finns både 5050 och 5060 i lowprofile. Så har du det behovet löser det sig. Gå till inlägget

Zitac har ett 5060 LP, men detta är 182 mm långt och kräver en 8-pinnars kontakt. Tycker ju spontant att någon borde kunna lansera en 5060 LP UC - dvs en nedklockad version som klarar sig fint på 75 watt och med 1-2 små fläktar och en maxlängd på ~140 mm. Ser vi på diverse tester på nätet så verkar RTX-korten kunna halvera sin strömförbrukning med cirka 20 procents förlust i prestanda. Men detta kan ju för många vara en acceptabel avvägning om alternativet är ett långsammare och VRAM-begränsat kort som 1650.

Å andra sidan får man väl anta att vad som släpps är vad som förväntas sälja. Å andra sidan tyckte världens största mobiltillverkare att 50-60 knappar på en telefon var fullt acceptabelt fram till dess Apple släppte en telefon med 5 knappar. Och resten av den historien känner vi alla till.