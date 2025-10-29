Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

MSI lanserar RTX 5050 för riktigt små chassin

1
Skriv svar
Permalänk
Melding Plague

MSI lanserar RTX 5050 för riktigt små chassin

5050 8G Inspire ITX mäter futtiga 147 × 120 × 45 millimeter.

Läs hela artikeln här

Visa signatur

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Hur många skärmar har det utgångar till?

Visa signatur

CPU: I9 10900KF -Kylare: Arctic Freezer 360 - Moderkort: ASRock Velozita Z590 PG.
GPU: RX 9070 XT Reaper @2 st 120mm cf-v12hp hydro dynamic fläktar. 👍
RAM: 32GB DDR4 3466 MHz Ballistix Elite. HÅRDDISK: 4 st SSD, 2 Mekaniska.
MONITOR:1 Samsung Odyssey Neo G8 4K 240Hz. MONITOR:2 Xiaomi Mi 34" 3440x1440 144Hz. Tv:3 Samsung 48" 3D. Nätagg: Asus TUF 1000w Gold Atx 3.1. Allt i ett Cooler Master CM Storm Stryker.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Mycket gulligt! Det enda som stör mig lite med nästan alla dessa små kort är att de inte är "low profile" vilket begränsar möjligheten att trycka in dom i tunnare kontorsdatorer och vissa htpc-chassin. Kanske inte hela världen för majoriteten men såna här kort är ju annars perfekt för sådant.

Visa signatur

CPU:Intel i9 9900k RAM:16gb Corsair 3200mhz GPU: Msi RTX 2070 Armor MB: MSI z390-A PRO SSD: Adata sp900 256gb HDD: WD red 3tb(lagring), Toshiba 2tb(mer lagring) Chassi: Fractal design define R2 XL PSU: Corsair RM650 CPU Kylning: Noctua NH-D15

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av SCORPIUS:

Hur många skärmar har det utgångar till?

Gå till inlägget

Ser ut att vara 3 DP 2.1b och 1 HDMI 2.1b

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av propellerhatt:

Mycket gulligt! Det enda som stör mig lite med nästan alla dessa små kort är att de inte är "low profile" vilket begränsar möjligheten att trycka in dom i tunnare kontorsdatorer och vissa htpc-chassin. Kanske inte hela världen för majoriteten men såna här kort är ju annars perfekt för sådant.

Gå till inlägget

Det finns både 5050 och 5060 i lowprofile. Så har du det behovet löser det sig.

Visa signatur

Ryzen 5 7600
Rx 9070
32Gb

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

OC modell med ca 1% högre klock.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Vadå för chassin? Tändsticksaskar?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av jOnÄTÄn:

Det finns både 5050 och 5060 i lowprofile. Så har du det behovet löser det sig.

Gå till inlägget

Zitac har ett 5060 LP, men detta är 182 mm långt och kräver en 8-pinnars kontakt. Tycker ju spontant att någon borde kunna lansera en 5060 LP UC - dvs en nedklockad version som klarar sig fint på 75 watt och med 1-2 små fläktar och en maxlängd på ~140 mm. Ser vi på diverse tester på nätet så verkar RTX-korten kunna halvera sin strömförbrukning med cirka 20 procents förlust i prestanda. Men detta kan ju för många vara en acceptabel avvägning om alternativet är ett långsammare och VRAM-begränsat kort som 1650.

Å andra sidan får man väl anta att vad som släpps är vad som förväntas sälja. Å andra sidan tyckte världens största mobiltillverkare att 50-60 knappar på en telefon var fullt acceptabelt fram till dess Apple släppte en telefon med 5 knappar. Och resten av den historien känner vi alla till.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Niolator:

Vadå för chassin? Tändsticksaskar?

Gå till inlägget

mtx ?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av hakro807:

Zitac har ett 5060 LP, men detta är 182 mm långt och kräver en 8-pinnars kontakt. Tycker ju spontant att någon borde kunna lansera en 5060 LP UC - dvs en nedklockad version som klarar sig fint på 75 watt och med 1-2 små fläktar och en maxlängd på ~140 mm. Ser vi på diverse tester på nätet så verkar RTX-korten kunna halvera sin strömförbrukning med cirka 20 procents förlust i prestanda. Men detta kan ju för många vara en acceptabel avvägning om alternativet är ett långsammare och VRAM-begränsat kort som 1650.

Å andra sidan får man väl anta att vad som släpps är vad som förväntas sälja. Å andra sidan tyckte världens största mobiltillverkare att 50-60 knappar på en telefon var fullt acceptabelt fram till dess Apple släppte en telefon med 5 knappar. Och resten av den historien känner vi alla till.

Gå till inlägget

Ja, det vore vettigt, som uppgraderingskort till lite äldre kontorsdatorer, HTPC:s, osv. Förlänga livstiden några år.

Är inte särskilt insatt i dagens grafikutbud, men bygger man nytt och vill ha kompakt finns det väl iGPU:er åtminstone i samma härad som 5050?

Visa signatur

Nu lurade jag dig att slösa bort ett par värdefulla sekunder av ditt liv på att läsa denna fullständigt poänglösa signatur!

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av HazZarD:

mtx ?

Gå till inlägget

Vore ju egentligen kul med grafikkort i m.2-storlek. Fast det kanske inte blir så bra tryck i dem?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Redaktion
Teknikredaktör
Skrivet av Niolator:

Vadå för chassin? Tändsticksaskar?

Gå till inlägget

Gallerilänk här.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av kaput:

Ja, det vore vettigt, som uppgraderingskort till lite äldre kontorsdatorer, HTPC:s, osv. Förlänga livstiden några år.

Är inte särskilt insatt i dagens grafikutbud, men bygger man nytt och vill ha kompakt finns det väl iGPU:er åtminstone i samma härad som 5050?

Gå till inlägget

https://arstechnica.com/gadgets/2024/01/ryzen-8000g-review-an...
5050 är inte med i testet men ska vara lite snabbare än rx7600

Eller finns det någon mycket snabbare igpu till vanliga pc desktop jag missat?

Visa signatur

Ryzen 5 7600
Rx 9070
32Gb

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Niolator:

Vadå för chassin? Tändsticksaskar?

Gå till inlägget

Nä. Men det kan finnas anledning till att inte maxa formatet i en given låda. Tex att kylluft enklare kan cirkulera eller att det blir enklare med datorbygget och att dra kabel. Detta gäller förstås att allt annat är lika som tex prestanda och ljudnivå.

/ B

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Festpilot 2020, Antiallo
Skrivet av Wolfkin:

OC modell med ca 1% högre klock.

Gå till inlägget
Skrivet av Rosenvik:

<Uppladdad bildlänk>

Gallerilänk här.

Gå till inlägget

https://www.sweclockers.com/galleri/15072-3-9-liter-k39-sffki...

Ludvig har bättre galleri än mina bilder. Men jag har ett SGPC K39 och det är max ca 18 cm längd som gäller.

Visa signatur

 | PM:a Moderatorerna | Kontaktformuläret | Geeks Discord |
Testpilot, Skribent, Moderator & Geeks Gaming Huvudadmin

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Vad är användningsområdet till såhär långsamma kort till vad nu för pris dom tar?
Gammal dator uppgraderas väl med begagnade komponenter, så ja...?

Visa signatur

Whales are nice!

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar