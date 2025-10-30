Forum Datorkomponenter Lagring Tråd

Är SSD-priserna på väg upp?

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Är SSD-priserna på väg upp?

För någon vecka sedan kunde vi läsa om att priserna på RAM-minnen skenar, typ +25 % eller mer de senaste tre månaderna.
https://www.sweclockers.com/nyhet/41903-minnespriser-skenar-p...

Anledningen är enkel: AI-boomen gör att serverhallar köper upp alla minnen.
Det är lite samma situation som när kryptomining-boomen för ett par år sedan gjorde det nästan omöjligt för vanliga konsumenter att köpa vettiga grafikkort.

Fråga: är AI-boomen på väg att göra SSD dyrare?
Här är en artikel som säger att SSD-tillverkarna redan jobbar för fullt och inte kan öka produktionen:
https://www.trendforce.com/news/2025/10/29/news-high-capacity...

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Det här har redan tagits upp i en artikel nyligen.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Dang.
Jag sökte faktiskt i forumet, men hittade inte.
My Google Fu is weak today.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Har sett att inet redan höjt priset på 2,5tums diskar men inte netonnet eller webhallen, undrar varför ?

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar