Är SSD-priserna på väg upp?

anthra
Medlem ★
●
För någon vecka sedan kunde vi läsa om att priserna på RAM-minnen skenar, typ +25 % eller mer de senaste tre månaderna.
https://www.sweclockers.com/nyhet/41903-minnespriser-skenar-p...
Anledningen är enkel: AI-boomen gör att serverhallar köper upp alla minnen.
Det är lite samma situation som när kryptomining-boomen för ett par år sedan gjorde det nästan omöjligt för vanliga konsumenter att köpa vettiga grafikkort.
Fråga: är AI-boomen på väg att göra SSD dyrare?
Här är en artikel som säger att SSD-tillverkarna redan jobbar för fullt och inte kan öka produktionen:
https://www.trendforce.com/news/2025/10/29/news-high-capacity...
Dang.
Jag sökte faktiskt i forumet, men hittade inte.
My Google Fu is weak today.
Har sett att inet redan höjt priset på 2,5tums diskar men inte netonnet eller webhallen, undrar varför ?
Finner du på SweClockers Jobb.
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.