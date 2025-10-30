Är SSD-priserna på väg upp?

För någon vecka sedan kunde vi läsa om att priserna på RAM-minnen skenar, typ +25 % eller mer de senaste tre månaderna.

https://www.sweclockers.com/nyhet/41903-minnespriser-skenar-p...

Anledningen är enkel: AI-boomen gör att serverhallar köper upp alla minnen.

Det är lite samma situation som när kryptomining-boomen för ett par år sedan gjorde det nästan omöjligt för vanliga konsumenter att köpa vettiga grafikkort.

Fråga: är AI-boomen på väg att göra SSD dyrare?

Här är en artikel som säger att SSD-tillverkarna redan jobbar för fullt och inte kan öka produktionen:

https://www.trendforce.com/news/2025/10/29/news-high-capacity...