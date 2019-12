DIY Sonos - Apple iPod Hi-Fi

År 2005 släppte Apple sin Apple iPod Hi-Fi. Det är en högtalardocka för iPods som låter väldigt trevligt, är diskret och har en fantastisk kvalitetskänsla. En iPod har jag inte använt på många år och med sin optisk-in-kontakt har jag istället kört dem med en Airport Express och en Google Chromecast Audio samt en optisk switch för att kunna streama musik.

Nu är det dags för en intern uppgradering. Låt oss modifiera in elektroniken från en SYMFONISK in i en Apple iPod HiFi. SYMFONISK är en bokhyllehögtalare från Sonos och IKEA med fantastisk elektronik med stöd för alla moderna Sonos-funktioner som Airplay 2 etc. Den köps för 995kr på IKEA.

När sedan allt är monterat är det viktigt att köra Sonos Trueplay-funktion för att låta mjukvaran justera förstärkaren till Apple Hi-Fi:ns förutsättningar. Detta kräver en iOS-enhet, dvs. en iPhone eller en iPad.

Innan vi startar modifikationen är de främsta orosmolnen:

- Ljudprestanda

- Kommer allt att få plats?

- Matchning av impedans på högtalarelement

- Prestanda på trådlöst nätverk

- Brandfara och generell elsäkerhet