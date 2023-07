Nintendo Switch OLED Model Zelda - Tears of the Kingdom + Spel: Zelda Tears of the Kingdom

Bakgrund:

Köpte Zelda TotK + Switch (TotK edition) för att spela spelet.

Har nu spelat färdigt så säljer båda för 70% av inköpspriset (3499 kr istället för 5000 kr).

Skick:

Konsollen är i väldigt bra skick (se bilder) då jag endast:

a) Spelat på skärm (inga repor eller liknande på skärmen.

b) Använt en xbox-kontroll (så joyconsen är helt oanvända).

(Kan vid behov posta fler bilder)

Alla kablar, tillbehör etc är kvar.

Testa:

Laddade batteriet innan jag (idag) packade ner konsollen, så går snabbt och enkelt att kontrollera att konsol + spel fungerar som de ska innan köpet genomförs.

Upphämtning inom Göteborgsområdet/Trestad

Tyvärr så skickar jag inte konsollen+spel via brev (för att undvika de risker som då uppstår), men om köp blir av inom 3 veckor så kan jag på relativt flexibla tider ta mig till Göteborg (Trestad föredras) med konsollen+spel.

Övrigt:

Nedan är länkar till exakt vart jag beställde konsollen + spelet:

A) Nintendo Switch™ Konsol: OLED Model Zelda - Tears of the Kingdom:

https://www.amazon.se/dp/B0BZT51WWW/ref=pe_24982401_503747021...

B) Nintendo Switch™: The Legend of Zelda - Tears of the Kingdom:

https://www.amazon.se/dp/B0BS3MJZ11/ref=pe_24982401_503747021...

Bara att fråga om det är något.