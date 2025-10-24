Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Asus ROG Xbox Ally X med Bazzite – Sänkt blodtryck och höjd prestanda

Melding Plague

Asus ROG Xbox Ally X med Bazzite – Sänkt blodtryck och höjd prestanda

Calle installerar det Linux-baserade Bazzite på Asus ROG Xbox Ally X.

Läs hela artikeln här

Nästan pinsamt att man inte kan lyckas bättre från windows sida.

Ja att ett företag som sysslat med mjukvara så länge och inte kan bättre är direkt pinsamt.

RIP Windows.

De är fullt upptagna med att sälja annonser, och ta screenshots på folks skrivbord, de har inte tid med detta.

Vem vet, det kanske blir bättre sen™

Jag har högt blodtryck så jag ska nog testa bazzite

Eww, Gnome.

Men den gamla parollen lever än - vartannat Windows är mög (hur mycket korvarna än poleras), vartannat är okej.

Tumme upp för bazzite. Kört i över ett halvår nu på min dator utan större problem. Spelar dock inte något som skulle behöva windows.

Kul att ni gör ett sådant här test! Visa hur enkelt det kan vara att byta och att Linux inte bits!

Skulle vara intressant att jämföra Linux Bazzite och Tiny11, om det blir någon prestanda skillnad.
Tidigare tester på bland annat Steam Deck och en del andra PC enheter indikerar att det är allt bloatware i Windows 11 som är boven i dramat.

