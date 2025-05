Gigabyte Geforce RTX 3070 8GB GAMING OC

Säljer ett Gigabyte GeForce RTX grafikkort inköpt 20/1-2021. Perfekt för gaming, klarar dom flesta dagens spel i 1080p samt 1440p upplösning, har även funkat fint ihop med min OLED 240Hz skärm i 1440p. Dessa spel har gått bra att spela med grafikkortet i 1440p med low/medium till medium/hígh settings med DLSS, se lista nedan

Battlefield 2042

Battlefield V

Battlefield 4

Battlefield 3

Borderlands 3

Cyberpunk 2077

Counter-Strike 2

Fortnite

F1 2024

F1 2023

Forza Horizon 4

Forza Horizon 5

Forza Motorsport 7

Forza Motorsport (2023)

Destiny 2

Star Wars Jedi Fallen Order

Star Wars Outlaws

STALKER 2 Heart Of Chornobyl

The Last of Us Part 2

The Last of Us Part 1

Terminator Resistance

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remaster

God of War

Gothic 1 Remake Demo

Horizon Zero Dawn Complete Edition

The Witcher 3

Har säkert glömt nåt spel men dessa är jag kommer på en rak arm som har funkat. Skickar med original kartongen också! Ligger även ute på Tradera https://www.tradera.com/item/341372/675951956/gigabyte-geforc...