EK-Quantum Velocity² D-RGB - 1700 Nickel + Plexi

bosteed (Stefan W)
Stockholm, Gustavsberg
Skickas & Avhämtning
0

Jag har ett vattenblock EK-Quantum Velocity² D-RGB - 1700 Nickel + Plexi som ej används.
Köpt på Inet Februari 2024 men har bara använts ca 1 månad.

Montaget drogs åt med EK-Loop Torque Screwdriver - 0.6Nm då dessa kan vara känsliga mot att dras för hårt. https://www.inet.se/produkt/6601830/ek-loop-torque-screwdrive...

Kan skickas mot fraktkostnad eller hämtas i Gustavsberg på Värmdö.
Utgår från 300:- Bud i tråden tack.

