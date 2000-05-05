EK-Quantum Velocity² D-RGB - 1700 Nickel + Plexi
Jag har ett vattenblock EK-Quantum Velocity² D-RGB - 1700 Nickel + Plexi som ej används.
Kan skickas mot fraktkostnad eller hämtas i Gustavsberg på Värmdö.
Köpt på Inet Februari 2024 men har bara använts ca 1 månad.
Montaget drogs åt med EK-Loop Torque Screwdriver - 0.6Nm då dessa kan vara känsliga mot att dras för hårt. https://www.inet.se/produkt/6601830/ek-loop-torque-screwdrive...
Utgår från 300:- Bud i tråden tack.