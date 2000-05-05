Mycket datortillbehör och komponenter ITX AM5 / 9070 xt / Chassin med mera

Tjena! (bilder kommer)

Gör en garderobsrensning med saker som blivit över som mestadels ligger nu eller ligger som reservdelar. Om priset känns okej så släpps det men annars reserverar jag mig för att behålla vissa delar. Har ni frågor önskar jag gärna att det tas i PM

Bud vill jag gärna hålls per avsedd produkt / nr . Vill man lägga på flera får man skriva t.ex. 3. 1500kr + 10. 400kr

Så saker till salu:

Datortillbehör

SteelSeriesApex Pro TKL Gen 3 White Oöppnad vinstpris: Prisidé 1500kr SteelSeries QcK Performance XL Balance Oöppnad vinstpris: Prisidé 300kr Keychron Q1 Barebone grå (ej knob) med tejpmod, Keychron Retro PBT keycaps, Mauves switchar i mycket gott skick med kartong kvar för keycaps + Barebone: Prisidé 1700kr Beyerdynamic DT 880 Pro black med Antlion modmic, bra skick med lite klister från fästa modmic magneten med dubbelhäftande tejp: Prisidé 1000kr AceZone A-Spire Headset i mycket gott skick med originalkartong + kvitto: Prisidé 1000kr Steelseries Arena 7 högtalare oöppnad vinstpris: Prisidé 1900kr Skärmstativ likt Arctic Z1 Pro Monitor Arm USB-hub fast med usb port i varje hörn (3st) Prisidé 300kr? Riser 3.0 kabel mest troligen 80graders flat kabel Prisidé 200kr?

Datorkomponenter

Samsung 9100 pro 2tb gen 5 oöppnad med kvitto: Prisidé 1900kr Asus Radeon Prime 9070 XT oöppnad med kvitto: Pris fast 7300kr Asus b650e-i Strix + G.skill 32gb 6000mhz cl36 + 9600x eller 7800x3d Prisidé med 9600x 3900kr och med 7800x3d 5500kr Coolermaster NR200P Vit v1 i gott skick med originalkartong: Prisidé 450kr Noctua NH-D12L i mycket gott skick med originalkartong: Prisidé SÅLD Ncase M1 Evo som har några saknade skruvar men det mesta ser ut att vara med (mer info https://www.sweclockers.com/marknad/247670-saljer-ncase-m1-ev... ) Prisidé 1200kr Corsair 2x8gb 16gb DDR4 3200mhz cl16 Prisidé 230kr Ballistix 2x8gb 16gb DDR4 3000mhz cl15 Prisidé SÅLD

Mer information kring mitt Asus B650e-i Strix moderkort (kartong finns): https://www.sweclockers.com/marknad/252133-byter-mitt-asus-b6...

AMD Ryzen 5 9600x och Ryzen 7 7800x3d har bägge kvitto och kartong kvar.

DDR5 minnena har kvitto kvar (inte säker på kartong)