XFX AMD RX 6800 XT 319 Merc 16 GB

Säljer mitt amd rx 6800xt grafikkort på grund av uppgradering.

Kortet fungerar som det ska och levererar mycket bra prestanda i dagens spel på 1440p. Det har främst använts på helger för att spela CS2.

Vid Furmark-stresstest ligger GPU-temperaturen stabilt på 70–73 °C och hotspot på 96–103 °C. Det kan därför vara läge att byta kylpasta för den som vill dra ner hotspot temperaturen. MEN det påverkar inte funktionen. Jag har dock varken tid eller lust att göra det själv då jag är mitt i en flytt.

Jag kör budgivning och ser vart det landar. Kortet kan hämtas i Norrköping eller skickas mot förskottsbetalning via Swish. Jag säljer bara om priset känns rimligt, annars behåller jag kortet.

Startbud: 2000kr

Köp nu pris: 2999kr