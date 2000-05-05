Äldre stationär med GTX 1070, Intel i7-4770K, 32 GB, 1 TB HDD

Sonens förra speldator som hängt med ett tag. M2-disken gick sönder och det blev en ny dator istället. Har kört en återställning på Windows 10 Home, men stängde av vid dialogen för att skapa eller logga in med MS-konto. Tycker ändå man måste ominstallera OS på en M2 eller annan SSD-disk då HHD är väldigt långsamt.

Datorn är lite dammig invändigt. Chassit ser bra ut men det saknas en av plåtarna på toppen, samt ingen bracket runt moderkortet på baksidan.

Moderkort: MSI Z97 Gaming

CPU: Intel i7-4770K

Ram: 32 GB (4x8 GB)

Grafik: MSI GTX 1070 Gaming, 8 GB

Chassi: Fractal Define med glaspanel på ena sidan

Disk: 1 TB HDD (Western Digital tror jag)

Endast avhämtning i Växjö. Förväntar mig inga stora pengar här så kom med bud om det finns något intresse. Kan ju se det som ett chassi för nybygge om inte annat.