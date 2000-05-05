Marknad Chassi

Louqe raw s1 och Cooler Master NR200P V2

Säljes Chassi Publicerad idag 11:41
Högsta bud: 500 kr
Antal bud: 4 st
leverbrock (Carl)
Aug 2004
995
51
5,00 / 5
Västra Götaland, Borås
Västra Götaland, Borås
6

2 chassi säljes till högstbjudande

Louqe Raw tror s1, gummibussningen till start knappen är skadad men knappen finns kvar.
Är nog lätt att fixa om man har orken. Se bild.

Cooler Master NR200P V2 (Svart/Transparent) tror alla delar finns kvar.

Utgångspris:

Louqe Raw - 200kr

Cooler Master NR200P v2 250kr

Har kartonger att skicka i.

Förbehåller mig rätten att sälja till vem jag vill osv.

