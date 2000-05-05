Louqe raw s1 och Cooler Master NR200P V2
Louqe Raw tror s1, gummibussningen till start knappen är skadad men knappen finns kvar.
2 chassi säljes till högstbjudande
Är nog lätt att fixa om man har orken. Se bild.
Cooler Master NR200P V2 (Svart/Transparent) tror alla delar finns kvar.
Louqe Raw - 200kr
Cooler Master NR200P v2 250kr
Har kartonger att skicka i.
Förbehåller mig rätten att sälja till vem jag vill osv.