Asus 3060 ti 8GB

Säljer mitt sparsamt använda grafikkort då jag uppgraderat burken.

Gäller följande kort:

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti (Core clock 1410 MHz / Boost clock 1695 MHz) LHR (Lite Hash Rate) edition, 4864 CUDA kärnor, 8 GB GDDR6 (Memory clock 14 GHz) - 256-bit, PCI Express 4.0 x16, 3 x DisplayPort 1.4 / 1 x HDMI 2.1 anslutningar, stödjer NVIDIA G-Sync, 1 x 8-pins strömkontakt, kort längd: 200mm - ASUS DUAL MINI low noise cooler.

Jag föredrar upphämtning men kan eventuellt skicka om köparen betalar frakten. Jag väljer självklart vem jag säljer till.