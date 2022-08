Senare under året sker en större förflyttning mot den förhållandevis färska minnesstandarden DDR5 på datacenter- och servermarknaden. Detta sker i samband med att två nya processorgenerationer introduceras med stöd för standarden, nämligen Intels Xeon "Sapphire Rapids" och AMD:s Epyc "Genoa". DDR5 medför bland annat högre hastigheter men också ökad densitet per krets – något som Samsung har demonstrerat sedan tidigare genom att lansera en minnesmodul på hela 512 GB.

Den koreanska elektronikjätten tänker dock inte sluta där, då de under en gemensam presentation tillsammans med AMD under parollen "Next-Gen Server Performance" avtäcker att de arbetar på en DDR5-modul på hela 1 TB. För att uppnå den rekordhöga kapaciteten har de tagit fram nya minneskretsar på 32 Gbit, där dessa i sin tur staplas i lager om åtta och sammanbinds med hjälp av TSV:s (through silicon vias). Totalt används 32 stycken staplar, vilket ger en kapacitet om 1 TB.

Bolaget väntas ha den nya 1 TB-modulen redo till början av nästa år och kan därmed erbjuda en fyrdubbling av kapaciteten ställt mot de största modulerna som skeppades från företaget för den äldre standarden DDR4. För år 2022 är dock 512 GB taket per modul sett till kapacitet, där de produkterna ska vara redo att skeppas tillsammans med de nya plattformarna från AMD och Intel.

Har du något intressant tillämpningsområde för 1 TB primärminne? Dela med dig i kommentarstråden!