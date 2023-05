Apple har presenterat sin senaste kvartalsrapport och Iphone hade sitt starkaste marskvartal hittills. Försäljningen av Iphone 14-familjen fortsatte vara stark, trots rykten om stora förändringar i de nya modeller som vankas i höst. Allra bäst gick det för tjänster, som hade de högsta intäkterna för kategorin hittills, medan Mac-försäljningen som väntat dalade.

I ett samtal med analytiker och investerare efter rapporten säger Tim Cook att orsaken till de svaga Mac-siffrorna främst är att försäljningen var urstark efter lanseringen av Macbook Pro med M1 Pro och Max för ett år sedan.

Trots att Iphone-försäljningen gick som tåget lyckades Samsung passera Apple under kvartalet och knep förstaplatsen bland mobiltillverkare, enligt siffror från Counterpoint Research (via Tech Crunch). Samsung sålde 60,6 miljoner enheter under kvartalet, mot 58 miljoner för Apple. Marknaden som helhet backade 14 procent jämfört med samma period förra året. På inkomstsidan ledde Apple dock alltjämt med 31 procent högre omsättning än Samsung och 72 procent högre bruttovinst.

Jeff Fieldhack på Counterpoint säger i rapporten att Apples lojala kunder höll ut i väntan på att företaget skulle lösa tillverkningsproblem under fjärde kvartalet 2022, och köpte Iphone 14-modeller istället för att välja en annan tillverkares telefoner.

