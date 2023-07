Statcounter är en webbstatistikfirma som mäter trafiken till omkring 1,5 miljoner webbplatser runt om i världen. Firman släpper regelbundet rapporter kring bland annat fördelningen av olika operativsystem i besökssiffrorna, och har precis släppt en ny rapport över datormarknaden som visar att Linux för första gången har klättrat över 3 procent av marknaden och landade på 3,08 procent i juni.

För ett år sedan var siffran 2,42 procent men den var uppe på 2,93 procent i december 2022 innan den föll en aning igen. I juni 2018 låg Linux på 1,69 procent. Statcounter räknar Chrome OS, som är baserat på Linux, separat. Det Google-utvecklade systemet som framför allt är populärt i utbildningssektorn har också klättrat och låg i juni på 4,13 procent. Totalt har Linux-system därför 7,25 procent av marknaden.

Mac OS har också ökat rejält det senaste året, från 14,64 procent i juni 2022 till 21,32 procent i år. På Apples hemmamarknad i USA har företagets Mac-datorer passerat 34 procent och har alltså tagit en tredjedel av marknaden.

Windows låg i juni på 68,23 procent, mot 76,33 procent ett år tidigare. Under våren var siffran ännu lägre med som lägst 62,06 procent under maj, men under den perioden utgjorde antalet besök från datorer med ett okänt operativsystem 12–13 procent mot normalt några få procent, och det är möjligt att en stor andel av dessa i själva verket är Windows med en webbläsare som inte rapporter operativsystem till besökta webbplatser.

I Sverige har Linux på skrivbordet inte slagit lika stort och har tvärt om tappat andelar. I juni 2022 låg systemet på 1,87 procent och ett år senare var siffran 1,17 procent. Chrome OS däremot har varit uppe på över 13 procent under det gångna året och låg i juni på 8,97 procent. Men en snabb koll på statistiken några år tillbaka visar ett tydligt mönster där andelen webbplatsbesök från Chrome OS sjunker kraftigt under sommarmånaderna och ökar igen i september när skolorna har öppnat.

På den svenska marknaden har även Apple backat från en högstanotering på 27,46 procent i april 2019 till 18,39 procent i juni i år. Mellan 2013 och 2019 hade även Mac OS ”sommardalar” i siffrorna, men sedan 2020 har kurvan slätats ut.

Windows har leget på ungefär samma nivå i Sverige de senaste fem åren med 69,71 procent i juni 2023 och 71,41 respektive 66,08 procent i juni 2022 och 2021.