I början av året hade stod AMD:s processorer för en större andel av marknaden för servrar och persondatorer än någonsin tidigare – drygt 31 procent sammantaget – men under våren och sommaren sjönk andelen snabbt. Nu har vinden vänt igen.

AMD:s andel av servermarknaden var obefintlig under många år, och passerade fem procent först 2020, men har sedan dess vuxit så det knakar. Under tredje kvartalet i fjol passerades 15-procentgränsen och enligt de senaste siffrorna från Mercury Research (via Tom's Hardware) låg den under tredje kvartalet i år på 23,3 procent. För stationära och bärbara datorer låg andelarna på 19,2 respektive 19,5 procent, mot 13,9 respektive 15,7 procent samma period året innan.

En intressant detalj från Mercury Researchs siffror är att AMD:s andel av intäkterna ökade mer än av antalet sålde processorer. På serversidan stod företagets kretsar för 29,4 procent av intäkterna – det innebär alltså att EPYC har högre genomsnittligt försäljningspris än Xeon. På konsumentsidan landade andelen av intäkterna på 16,9 procent totalt, mot 12,2 procent tredje kvartalet 2022. Där har Intel således fortfarande övertaget vad gäller genomsnittspris.