Nvidia har publicerat ett supportdokument som förklarar att användare som har tvingat in Windows 10 eller 11 på en riktigt gammal dator med ett något nyare Geforce-kort kan förvänta sig problem om de installerar version 555 eller senare av Nvidias grafikdrivrutin, rapporterar Neowin.

Problemet ligger i CPU-instruktionen popcnt (population count), samma som Microsoft har lagt till ett hårt tvång på i kommande Windows 11 24H2-uppdateringen. Användare som har kringgått Windows 11:s systemkrav och tvingat in systemet på en dator med till exempel Core 2 Duo-processor kommer alltså varken kunna uppdatera Windows eller Nvidias drivrutin.

Nvidia förklarar att användare som råkar installera version 555, antingen manuellt eller automatiskt via Windows Update, kommer fastna i en omstartloop tills de avinstallerar uppdateringen via felsäkert läge.

Användare som är osäkra på om deras gamla maskiner har stöd för popcnt eller inte kan följa Nvidias instruktioner för att ladda ned Microsoft-verktygen coreinfo och köra det via Powershell. Neowin föreslår ett annat alternativ, öppna källkodprogrammet Why Not Win AI.

Gissningsvis är det inte speciellt många som sitter med så pass gamla processorer och ett tillräckligt nytt grafikkort, men kommentarerna på Neowin visar att det finns en och annan.