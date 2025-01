Nvidia, AMD och Intel har visat vilka kort de har på hand och nästa generation grafikkort är väldigt nära föresteående. Nvidias Geforce RTX 5000-serie "Blackwell" ser ut att bli först ut under våren med nya flaggskepp. AMD har denna generation av allt att döma istället valt att lägga största delen av krutet på mellanklassen med sina nya modeller och Intel fortsätter slåss primärt i instegsklassen.

Mycket har hänt på hårdvarusidan sedan 2022 då vi sist bytte hårdvara och spel i testsviten. Vi har bytt till AMD på processorsidan och uppgraderat det mesta i riggen för att säkra inför framtida lanseringar och till största möjliga grad låta grafikkorten sträcka på benen. Överdimensionerat nätaggregat, bastant luftkylare och den bästa spelprocessorn just nu är således vägen vi valt att gå. Därtill är alla spel utom ett utbytta mot en ny upsättning riktigt krävande titlar med flertalet nya grafikfunktioner.

Komponenter i testsystemen

Komponent Modell Tack till Processor AMD Ryzen 7 9800X3D Moderkort Asus ROG Crosshair X870E Hero Asus Minne 2× 16 GB G Skill Trident Z5 NEO RGB 6 000 MHz, 28-36-36-96 Kylning Noctua NH-D15 G2 LBC Noctua Lagring Kingston Fury Renegade 2 TB Nätaggregat Seasonic Prime-TX Noctua Edition, 1 600 W Noctua Chassi Streacom BC1 Open Benchtable Streacom Skärm AOC U27G3X AOC Operativsystem Windows 11 Professional

Grundstommen med testbänken från Streacom står kvar sen tidigare. Den är solid okomplicerad och gör exakt det vi förväntar oss att den ska göra och ser därför ingen anledning att byta ut denna.

Ett problem vi stötte på med förra generationens testrigg var att nätaggregatet inte alltid hade den toleransen som krävs för de spänningstransienter som kan uppstå med väldigt strömtörstiga moderna grafikkort.

Med hjälp av Noctua har vi därför gjort en redig uppgradering av vårat nättaggregat. För att kunna hantera alla grafikkort på marknaden nu och troligtvis en bra bit in i framtiden valde vi därför Seasonic Prime TX-1600 Noctua Edition som vi kikade på under förra årets Computex-mässa.

Utöver en maximal effekt på 1 600 W är det ett nätaggregat med skyhög verkningsgrad och 80 Plus Titanium-certifiering utöver Cybenetics Titanium-certifiering för verkningsgrad och A++ för ljudnivå. Kortfattat innebär det att nätaggregatet möter strikta krav vad gäller effektivitet i omvandling av ström under specifika belastningsnivåer. Certifieringen för ljudnivå visar vilken genomsnittlig ljudnivå Cybenetics uppmätt under testandet av nätaggregatet, i fallet för detta nätagg innebär A++ ett snitt på <15 dBA. Den är bestyckad med Noctuas NF-A12x25-fläkt för att svalka paketet vid låg ljudnivå.

I kylarväg tar vi klivet över från trotjänaren Noctua NH-D15 och uppgraderar till den nyare varianten Noctua NH-D15 G2. Vi väljer att inte använda en AIO-kylare för processorn då vi i detta fall prioriterar pålitlighet och säker drift vilket gör att en luftkylare fortfarande känns som det mest stabila valet.

Vi går med omstarten av testsviten över till världens just nu snabbaste processor för spel vilket är AMD:s Ryzen 7 9800X3D. Valet var i slutändan relativt lätt att göra då den just nu inte har någon konkurrent i det yttersta prestandasegmentet. Vi parar ihop processorn med ett minneskit från G.Skill på 32 GB. Primärminnena har en EXPO-profil på 6 000 MT/s med latenserna 28-36-36-96.

Allt detta huserar på moderkortet Asus ROG Crosshair X870E Hero vilket är samma moderkort vi använt vid recensioner av Ryzen 9000-serien. Den är påkostad vad kommer till anslutningsmöjligheter och störmförsörjning. I lagringsväg fortsätter vi med den beprövade favoriten Kingston Fury Renegade 2 TB som är snabb och pålitlig.

Förändringar på mjukvarusidan

Vi använder fortsatt Windows 11 Pro som operativsystem i testriggen och vi lämnar Resizable BAR aktiverat i BIOS. I 3DMark-sviten hälsar vi testslingorna Speed Way och Steel Nomad välkomna medan vi på spelsidan vinkar adjö till alla spel utom Cyberpunk 2077.

Vi presenterar på nästkommande sidor vilka spel som befinner sig i testsviten samt lite inledande prestandasiffror som komemr att fyllas på allt eftersom.

Utöver resultaten som presenteras i denna artikeln kommer det vid den första skarpa recensionen finnas mätningar av prestanda med ray tracing aktiverat.

Redaktionen vill rikta ett stort tack till Asus och Noctua som bistod med hårdvara till testriggen!