Trådlös TV via Router från Banhof (tilgin) och nytt Mesh-system, får inte TV:n att fungera

Hej

Är rätt okunning om nätverk så jag hoppas någon snäll person kan hjälpa mig vidare!

* Kort bakgrund:

Har gammal router från Banhof (tilgin HG2381, ca 6 år gammal). Via routern har jag fiber via Banhof och trådlös Tv mha "technicolor från Telia". Dvs jag har 3 Tv: apparater som alla får TV via den trådlösa sändaren som är direktkopplad till Routern. För att få det att fungera så öppnade Banhof en specifik port i Routern (tilgin) åt mig. Så bra Wifi och bra trådlös TV. Men nu har routern blivit för gammal så jag har blivit rekommenderad ett nytt system för att klara av hela hemmets behov.

* Nuläge: Jag har köpt ett Mesh WiFi-system "deco M9 Plu, tp-link" som router. Utmaning, som jag pratade med Kjell o company om, var hur jag skulle hantera den trådlösa TV:n. Meschsystemet har bara 2 portar och jag har för lite kunskap om "hur och om" jag behöver "öppna en port för trådlös Tv". Har fått igång Wifi i hela huset via de tre "puckarna" i Mesh-systemet. MEN HUR GÖR JAG MED TV?. Enligt Kjell och co, så föreslog de att jag skulle behålla den gamla routern och använda den som en switch. Dvs behålla sladden mellan den trådlösta tv-sändaren OCH tilgin (routern) och kolla tilgin(routern) till den nya routern (mesh-systemet) + stänga av wifi på tiglin(routern). För att stänga av wifi på tiglin så finns en knapp på sidan som gör att den inte har wifi.. men även om jag gör det så funkar inte den trådlösa -Tv (https://tilgin.com/wp-content/uploads/2018/10/QuickGuide_1365...)

Så nu har jag bra wifi och åtkomst till det i alla rum, men ingen trådlös TV. Det är som om "Tv-datat" inte kommer vidare. Kopplingen är ju nu från fiberomvandlaren - Nya routern (mech)- kopplat till gamla routern där en port är öppnad för Tv (tilgin) och som sedan är kopplad till "Tv-sändaren för trådlöst"..

Behöver verkligen hjälp att komma vidare.. Behöver jag konfigurera den nya mesch för att det ska funka?? eller var gör jag fel? har ju behållt alla inställningar på den gamla routern så det borde inte vara där det strular. Alla tips är välkomna men var tydliga, då jag inte kan något om detta...

TACK TACK på förhand.

// desperat mamma