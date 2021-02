Nvidia dödar brytning av kryptovaluta på Geforce RTX 3060

"RTX 3060 software drivers are designed to detect specific attributes of the Ethereum cryptocurrency mining algorithm, and limit the hash rate, or cryptocurrency mining efficiency, by around 50 percent."

Diffust formulerat. Menar de specifikt drivrutinerna för 3060, eller drivrutinerna som släpps i samband med 3060 (som även inkluderar resizable bar för hela 3000-seien). Kommer 3060 Ti, 3070 och 3080 också att strypas? Isåfall har Nvidia väl en class action att se fram emot men som slutkonsument lär vi på sin höjd få $20 i tröstpris.