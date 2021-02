Hjälp med val av 34" curved ultrawide

Skrivet av griid: Om du sysslar med bildredigering ska du helt klart välja IPS.

Färgåtergivningen är bättre på IPS- än VA-paneler. Med det sagt, ska du spela snabba spel är det inte speciellt bra att spela på en skärm med endast 60Hz.. Kommer spelandet vara viktigare än redigering ska du välja den med 100Hz helt klart.

Å andra sidan vet jag inte hur ditt grafikkort kommer klara 3440x1440 i 100Hz.

680 är väldigt gammalt... Edit: din GPU klarar bara 2560x1600 vad jag kunde söka fram.

För att summera, vill du spela i 3440x1440 skulle jag uppgradera din GPU först. Gå till inlägget

DVI Max Resolution : 2560x1600

DVI Output : Yes x 1 (DVI-I), Yes x 1 (DVI-D)

HDMI Output : Yes x 1

Display Port : Yes x 1 (Regular DP)

borde gå via DP eller HDMI att få rätt upplösning. Så pass gammal är inte GPUn.

Meeen att få ut bra FPS i den upplösningen lär bli svårt.