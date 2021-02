Skrivet av Dinkefing: Kan du skriva i detalj hur du räknar? Är dålig på sådant. Gå till inlägget

100W i förbrukning är 0.1kW, 24 timmar om dygnet 30 dagar per månad ger 0.1 x 24 x 30 = 72kWh elförbrukning per månad. Multiplicera denna förbrukning med din kostnad per kWh (anges på din elräkning) för att se totalkostnaden.

Som påpekats så var priset jag angav ovan utan skatter etc, så det blir en bra bit dyrare