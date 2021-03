Ny TV, Sony XH90, med skuggig fläck. Vad göra?

Vet inte exakt vad det är, ser inte ut som döda pixlar.

Fläcken är som en konstant skugga framför bilden ca 1 cm i diameter, ganska symmetrisk, syns när det är ljusa färger och än tydligare när bilden rör sig som vid panoreringar.

Fläcken fanns inte där under första dagen jag använde TVn det kom under andra dagen så det var inte där från början.

Tittade på Guardians of The Galaxy vol. 2 första dagen och då var det inte där såg om början på filmen efter jag upptäckt fläcken dag 2 och den var väldigt tydlig.

Hade märkt det direkt om fläcken var där första dagen.

När jag kör ett DSE test från Youtube märks där lite andra problem med men det är inget som syns vid vanligt tittande men just denna fläcken sticker verkligen ut.

Känns som en dealbreaker, ögon söker sig dit.

Ska lägga till att jag tänkte om det kunde vara en skruv till väggfästet som var för hårt spänd men det hänger ut ett snöre undertill TVn som hör till en hasp från väggfästet så man ser att det är ca 10 cm från fästpunkten.

Är toknöjd med TVn i övrigt.

Här kommer min oro lite som gör att jag vill rådfråga folk som har lite vana att byta ut TV med panelproblem, vad ska jag göra?

Kan man få TVn utbytt eller lagad för detta? Vänder man sig till Sony eller butiken?

Vad är sannolikheten att de tycker att denna avvikelse är fullt normal och något man ska acceptera?

Eftersom jag haft TVn kort tid kan jag använda distansavtalslagen?