Vad är "rätt" pris för konfigurationen nedan

Hej.
Är på jakt efter en dator till min son och undrar lite vad skälig och rättvis pris är för konfigurationen nedan. Notera att det säljs utan GPU:
NZXT H1 (vit)
AMD Ryzen 5700X3D (aio noctua 140)
32gb G.skill Trident Z Neo RGB 3600/cl16
Asus Rog Strix 470i itx am4
2TB ssd nvme (1 slot ledig)
SFX 650W Gold modulär
Säljaren nämner ett pris på 6500. Innan jag slår till eller går vidare med affären så är alla tips välkomna.
