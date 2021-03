Gäller mjukvarufel under garantin?

Hej!

Köpte för runt ett år sedan receivern Sony DN1080, och har sedan typ ett halvår tillbaka varit i kontakt med Sony angående ett otroligt högt klickljud som kommer ur de högra högtalarna så fort jag pausar en Dolby Atmos-fil (vare sig det gäller Atmos från Netflix i smart-tv via arc eller från datorn via hdmi rätt in i receivern, här har de stött på liknande problem). Skickade in den till en verkstad för ett antal månader sedan, där de inte hittade några fel överhuvudtaget vilket fick mig att börja ana att det inte var ett hårdvarufel jag stött på utan ett mjukvarufel.

Har sedan dess varit i en alldeles för lång mailkonversation med Sonys kundsupport och fick precis detta mailet:

"Här kommer en uppdatering i ditt ärende!

Vår garantiavdelning har nu återkommit till oss efter att ha undersökt detta.

I och med att din enhet har varit på undersökning hos vårt servicecenter där dom inte har hittat något fel som täcks av garantin, samt att garantin ej täcker denna typ av problem så går det tyvärr inte att hantera detta som ett garantiärende.



Se gärna våra garantivillkor här:

Garantivillkor



Där kan du läsa bland annat dessa rader:

'Sony garanterar genom denna garanti att produkten är fri från material- och tillverkningsfel'

'Uteslutanden och begränsningar

Förutom vad som har angetts ovan ger Sony inga garantier (uttalade, implicerade, stadgeenliga eller andra) angående produktens eller medföljande eller integrerade programvaras kvalitet, prestanda, exakthet, lämplighet för ett visst syfte eller annat.'



Återkom gärna till oss om det finns något mer vi kan svara på eller hjälpa till med.

Undersökningen av ärendet fortsätter självklart hos vår tekniska avdelning och vi håller dig uppdaterad i detta så snart vi får återkoppling från dom."

Då undrar jag om det verkligen stämmer att ett mjukvarufel inte går under garantin. Enligt mig är mjukvaran en del av produkten och borde därför gå under samma krav som hårdvarufel när det gäller potentiella fel och garantiärenden. Jag anser att receivern är i stort sett oanvändbar (det kanske är att ta i, men det är OTROLIGT jobbigt) när det inte går att pausa en Atmos-film utan att behöver mutea ljudet först.