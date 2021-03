App för begagnade grejer

Skrivet av Petterk: Överlägset alla andra för sånt som kan hämtas "lokalt". Gå till inlägget

Då har du haft tur, när jag säljer får jag alltid frågan what can you do about the price.

Skrivet av henkiii: Är inte alla marknadsappar är gratis i början under uppbyggnadsfasen?

Sen när/om appen blir stor, fasar den över till tjäna-pengar-läge och börjar ta betalt för sina tjänster. Gå till inlägget

Vilka appar? Vi kan bena ut det lite Blocket, Tradera, SweC (ingen app jag vet) Ebay. Ja FB om man nu vill köra på det.